E sabato sarà all’Omnia Center. In sala insieme a Virginia Raffaele

Appuntamento da non perdere, sabato alle 17,30 al Cineplex Omnia Center al Parco Prato. In occasione dell’uscita del film "Un mondo a parte" saranno presenti in sala i due attori protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele, accompagnati dal regista Riccardo Milani. Un vero e proprio evento che farà felice i fans dei due attori, da anni tra i più amati dal pubblico italiano. E il loro nuovo film si preannuncia l’ennesimo successo che va ad aggiungersi ai tanti nelle carriere di Albanese e Raffaele. Albanese, grande attore di commedie dai grandi incassi come "Manuale d’amore – Capitolo secondo" del regista pratese Giovanni Veronesi, "Qualunquemente", "Tutto tutto niente niente", ma anche ottimo interprete di film drammatici come "Questione di cuore", "L’intrepido" e "Cento domeniche". La Raffaele invece si impone in tv con le sue strepitose imitazioni, Belen Rodriguez, Donatella Versace, Patty Pravo, Barbara Alberti, Roberta Bruzzone. Da qualche anno è stata fortunatamente"rapita" dal cinema, interpretando film come "Una donna per amica" sempre di Giovanni Veronesi, "Tre di troppo", "Denti da squalo". Albanese e Raffaele insieme per raccontare la storia di un maestro che, per scappare dalla grande città, accetta di trasferirsi in una piccola scuola a rischio, tra le montagne del parco nazionale d’Abruzzo. Per lui, una classe di soli 7 bambini. Una favola moderna diretta da Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi, già regista di film milionari, uno per tutti "Come un gatto in tangenziale".

Federico Berti