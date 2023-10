E oggi si parte da Prisma Lab. Le altre novità

Due le idee di impresa vincitrici nell’edizione Eye 2022-2023: Cich, esperienza museale della cultura cinese presentato da Sara Zhang, Denis Smakaj, Giuseppe Li e Matteo Dai del Dagomari e Cust Deluxe, e la riproduzione e personalizzazione di abiti e oggetti ispirati ad anime cosplay presentata da Sara Pagliai deli liceo artistico Brunelleschi. Per l’edizione 2023-2024 c’è un’importante novità: la partenza del progetto è inserita nel programma di inaugurazione di Prisma Lab, il centro polifunzionale, affacciato in via Pistoiese 158 e in via Filzi 39s che sarà inaugurato proprio oggi. E’ la terza sede operativa sede del progetto Prisma in un ex opificio acquisito dal Comune e riqualificato grazie all’intervento di rigenerazione urbana Piu Prato finanziato coi fondi europei.

"Siamo davvero contenti di sostenere il progetto Eye e di ospitare la sua presentazione a PrismaLab perché permette ai ragazzi di andare incontro all’educazione all’imprenditorialità – afferma l’assessora alle attività produttive Benedetta Squittieri –. Si tratta infatti di un’esperienza formativa importante che mette in relazione gli studenti e le loro capacità con una metodologia didattica nuova e non tradizionale con risvolti positivi". Nella foto l’assessore Squittieri con il sindaco Matteo Biffoni alla presentazione della tredicesima edizione del progetto Eye l’altra mattina in palazzo comunale.