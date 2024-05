E’ morto Gabriele Vicini, il pittore-allenatore: "Sua missione unire arte e sport"

Prato, 17 maggio 2024 – Pittore per cinquant’anni e allenatore per oltre quaranta. E’ morto Gabriele Vicini, personaggio seanese che ha saputo unire l’arte allo sport, facendone una vera missione di vita. Gabriele Vicini era nato il 21 dicembre 1948 nelle Cascine di Tavola, come ci teneva a ricordare, e aveva iniziato a dipingere a 25 anni. "Ha dipinto per 50 anni circa – ricorda la figlia Veronica – ha venduto tante opere, ha scritto racconti e pubblicato un libro di poesie. Ha esposto in gallerie d’arte e alcune sue opere sono state pubblicate su prestigiosi cataloghi nazionali di arte, fra cui tre quadri anche sui cataloghi di Farsetti Arte. Ci mancherà tanto".

Lo scorso anno, in occasione dei suoi cinquant’anni di carriera, allestì una mostra antologica allo Spazio d’Arte Alberto Moretti, organizzata dalla Fondazione Moretti in collaborazione con il Comune di Carmignano. Fu una mostra che racchiudeva il percorso artistico di Vicini durante il quale si sono avvicendati stili, generi, tecniche, temi e soggetti diversi. A Prato Gabriele Vicini era molto conosciuto in quanto il "decano" degli allenatori e quella del 2023/2024 al Mezzana Calcio è stata la sua 41ma stagione consecutiva e mai avrebbe immaginato fosse l’ultima.

L’estate scorsa, infatti, aveva un grande entusiasmo quando fu presentato e l’obiettivo della società era quello di dare nuovo slancio alla prima squadra, proprio con l’inserimento di un nuovo allenatore di sicura affidabilità come Gabriele Vicini e dell’esperto direttore sportivo Matteo Giusti. "Ho fatto tutte le categorie: dai Giovanissimi regionali all’Eccellenza – disse alla stampa Gabriele Vicini in tale occasione – e metto quindi a disposizione dei ragazzi tutta la mia esperienza. Vorrei vedere in campo una squadra che può giocarsela con tutti. Il mio obiettivo personale è quello di aggiungere qualcosa ai miei giocatori in termini di consapevolezza e autostima. Poi i risultati arriveranno di conseguenza".

Ieri il Mezzana Calcio ha affidato alla propria pagina social il dispiacere di questa perdita: "E’ venuto a mancare mister Gabriele Vicini, allenatore di grande esperienza e persona di grande umanità. Il GS Mezzana Asd è vicino alla famiglia e agli amici in questo triste momento". Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla società dove Vicini è ricordato come "uomo con alti valori umani e sportivi". Gabriele Vicini per chi vuole dargli un ultimo saluto è esposto alla Misericordia di Poggio a Caiano sino a domani alle ore 14. Il funerale sarà celebrato domani alle ore 15,30 nella chiesa di San Pietro a Seano.