"E’ l’occasione per mostrare la propria creatività"

Il talent con la sua scaletta è conosciuto solo dagli alunni e docenti della classe 5C. Ora, è giunto il momento di mostrare “la stoffa”. Gli studenti hanno creato questo evento, da loro definito “straordinariamente unico” per trascorrere la giornata semifestiva del Carnevale, divertendosi al meglio. Lo scopo di ogni gruppo, coppia o singolo, era quello di fare divertire gli amici e anche vincere la competizione, sfoggiando al massimo le personali capacità e ricevere come premio le emozioni e la gloria del momento! I premi sono stati due: la qualificazione del presentatore e la prestazione migliore. Tutti i bambini e le bambine hanno voluto anche per questa edizione, che il presentatore fosse Jack; infatti, il suo ruolo è risultato efficace: era felicissimo di presentare i compagni. I partecipanti sono stati bravissimi. Possono essere piaciuti o meno, ma si sono impegnati mettendo in gioco la propria creatività. Il talent è risultato di qualità, tantoché la classe sta pensando di ripresentare lo spettacolo ai genitori prima dei saluti finali di questo anno scolastico. Gli insegnanti hanno comunicato che saranno ben disponibili a portare avanti questa iniziativa anche nei prossimi anni, come segno di legame e condivisione di intenti. Credeteci: il “Talent Nascosto” necessita ormai di uscire allo scoperto. E quindi:5C avanti tutta!