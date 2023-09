È il rione della parte nord ovest della città

Il rione dei Gialli di Santo Stefano comprende la parte situata più a nord-ovest della città e della provincia. Questi i quartieri di riferimento dei Leoni Gialli: Mazzone, Viaccia, Narnali, Borgonuovo, Chiesanuova, Maliseti, San Martino, Coiano, Villa Fiorita, Galceti, Santa Lucia, Figline e tutto il comune di Montemurlo. I riferimenti in città sono il Duomo di Prato, Porta San Giovanni (via Santo Stefano) e Porta del Travaglio (via San Michele). Lo stemma è rappresentato da un leone giallo in campo rosso. L’antico motto latino del quartiere è "hic sunt leones". Per acquistare i biglietti necessari ad assistere alle sfide della Palla Grossa ci si può recare sul portale online CiaoTickets, oppure all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, o ancora alla tabaccheria del Parco Prato. Alcuni posti sono ancora disponibili per le varie partite, anche se la semifinale fra Verdi e Rossi è già praticamente sold-out.