È guerra agli incivili . Arrivano i maxi adesivi sui rifiuti abbandonati . Decolla la app di Alia

Maxi adesivi di colore giallo e nero per dire stop agli incivili. È la campagna non convenzionale di ‘guerrilla marketing’ massa in campo da Alia Multiutility per mettere un freno agli abbandoni dei rifiuti che deturpano la città.

‘Ritiro in corso. Lasciato da un incivile’: con questo avviso, stampato su un appariscente adesivo (con scritta in italiano e in cinese), apposto sui rifiuti abbandonati arriva anche a Prato, la campagna che rientra fra le azioni del progetto ’Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro’.

E così c’è il materasso appoggiato alla parete del palazzo, il frigorifero abbandonato su un marciapiede, lo pneumatico lungo il ciglio della strada: rifiuti gettati da incivili e già bollati da Alia che poi si occuperà del ritiro.

L’iniziativa che per ora si concentra in centro, al Macrolotto zero e vicino ad alcuni condomini difficili, è inserita nel piano di lancio di Aliapp, l’applicazione di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, che permette di effettuare segnalazioni di vario genere (comprese quelle di rifiuti abbandonati), prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino, richiedere un servizio commerciale e tanto altro. E già dal suo debutto sono centinaia le segnalazioni inviate tramite la App di Alia, del resto, quello delle discariche abusive e del decoro è uno dei temi più sentiti dai cittadini.

In particolare, fino a oggi sono arrivate alla ‘Control Room’ di Alia, per il territorio di Prato, 372 richieste di rimozione rifiuti abbandonati attraverso Aliapp, l’applicazione che da smartphone consente ai cittadini di effettuare segnalazioni, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la

foto dei rifiuti e ricevendo da Alia aggiornamenti sulla successiva rimozione. Delle 372 richieste ricevute finora, ben 359 hanno portato alla rapida rimozione dei rifiuti abbandonati, mentre 13 richieste sono attualmente in gestione; alcune di queste sono riferite a rifiuti non rientranti nella categoria dei ‘rifiuti urbani’, dunque speciali o pericolosi per la cui rimozione la legge prevede una procedura necessariamente più complessa.

Alia Multiutility, accanto ad azioni che promuovono servizi, intende mettere in campo anche strategie di comunicazione originali, che partono dal basso e che puntino a responsabilizzare i cittadini nella collaborazione e nella segnalazione di comportamenti scorretti. In questo caso l’attenzione è sui rifiuti abbandonati, con l’apposizione di fascette adesive gialle e nere e una scritta che avvisa i passanti che quei rifiuti, già presi in carico, saranno presto rimossi. L’obiettivo è quello di accendere l’attenzione sulle criticità causate da pochi cittadini incivili, informare dell’esistenza del servizio gratuito di ritiro degli abbandoni e invitare i cittadini a un cambio di prospettiva, mettendo in evidenza i gesti scorretti che, nei territori della Toscana centrale gestiti da Alia, costano alla collettività circa 20milioni di euro all’anno.

