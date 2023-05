È già lotta alle zanzare Interventi mirati di Alia

Lotta alle zanzare, Alia avvia la campagna antilarvale a Poggio a Caiano. Ecco tutti i consigli utili per non vivere assediati dalle zanzare. Questo mese Alia sta effettuando i trattamenti antilarvali nelle caditoie, gore, fossati, canali ripetendoli periodicamente tenendo conto dei tempi di efficacia (circa 4-5 settimane) e dei dati raccolti dal monitoraggio, ma anche di eventuali variazioni rilevate nei dati raccolti e delle condizioni meteo. I trattamenti adulticidi, ovvero contro le zanzare adulte, invece verranno invece effettuati nella stagione più calda (tra luglio e agosto), e saranno limitati ai giardini pubblici, nel caso in cui la presenza della zanzara sia molesta al punto di da arrecare forti disagi ai frequentatori.

Alia ricorda ai cittadini che, in caso di importante presenza di zanzare nelle case, bisogna verificare la presenza di focolai larvali nella proprietà e in quelle vicine, e provvedere alla loro rimozione mediante l’utilizzo di prodotti idonei. A questo proposito, il giovedì sarà presente al mercato in piazza della Riconciliazione un punto informativo di Alia, per i soli residenti che distribuirà gratis alcuni prodotti da utilizzare. In area pubblica sono presenti il 30-35% dei focolai larvali mentre il restante 65-70% si trova in proprietà private. E per evitare il moltiplicarsi delle zanzare è consigliato di evitare la formazione di acqua stagnante, anche in piccole quantità; svuotare nel terreno e non nei tombini l’acqua di sottovasi, abbeveratoi, annaffiatoi e simili; coprire con teli di plastica, ben tesi, o zanzariere tutti i contenitori di acqua esterni; introdurre pesci (gambusie o pesci rossi) nelle fontane o vasche ornamentali e prodotti antilarvali in ogni focolaio inamovibile.