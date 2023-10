E’ cominciato il censimento Istat

A Poggio a Caiano è partito il censimento Istat ed è obbligatorio rispondere, altrimenti sono previste sanzioni da 206 a 2.065 euro. Le famiglie scelte per la rilevazione "areale" saranno visitate da un incaricato del Comune con cartellino identificativo per l’intervista; quelle scelte per la rilevazione da lista riceveranno una lettera dall’Istat per la compilazione on line, ma potranno chiedere assistenza al Comune.