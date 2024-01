Due secoli di fashion design

In attesa della grande mostra dedicata al genio di Walter Albini, al Museo del Tessuto fino al 3 marzo si può ancora visitaare "Due secoli di Textile & Fashion Design". La mostra illustra le straordinarie trasformazioni del design tessile e i cambiamenti della moda avvenuti in un arco temporale in cui il rapporto tra tradizione e modernità, tra unicità del prodotto artistico e replicabilità del prodotto seriale, diventano il tema di un acceso dibattito sulle arti applicate. I protagonisti di questo percorso – disegnatori tessili e creatori di moda – con le loro esperienze artistiche e professionali (come testimoniano le opere esposte di William Morris, Mariano Fortuny, Raoul Dufy, Gio Ponti, Lucio Fontana, Elsa Schiaparelli, Maria Monaci Gallenga) hanno lasciato una traccia importante nella storia dello stile e del design. Fra le attività legate alla mostra da segnalare una visita guidata pensata per i ragazzi fra i 12 e i 14 anni per scoprire i cambiamenti della moda nell’Ottocento, cui seguirà un workshop dedicato al mondo dei manga: partendo da un figurino i partecipanti potranno imparare a disegnare un abito storico, valorizzando le parti che lo compongono. L’appuntamento è per domenica 11 febbraio dalle 16.30 alle 18. Prenotazione obbligatoria a [email protected]