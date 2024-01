Ducceschi ha terminato il suo incarico . Arcangeli segretario

A Poggio a Caiano è arrivato il nuovo segretario comunale e Ducceschi ha terminato il suo incarico di consulente. Alla fine di dicembre, Giovanni Ducceschi, già ex vice-segretario del Comune di Prato, ha terminato il suo incarico di consulente del sindaco Palandri, un incarico che nei mesi scorsi aveva anche fatto discutere con una polemica sollevata dalle forze di opposizione. "Ringrazio il dottor Ducceschi per la professionalità e la disponibilità con cui in questi mesi ha svolto il suo incarico che, rammento, è stato a titolo gratuito – dice il sindaco Riccardo Palandri - e il suo apporto si è rivelato di grande aiuto nel garantire un corretto ‘passaggio di consegne’ tra la precedente amministrazione e quella attuale. Formulo, quindi, al dottor Ducceschi i migliori auguri sia in ambito professionale che nella vita. Nel frattempo a Poggio ha preso servizio, come segretario comunale, la dottoressa Samantha Arcangeli, con la quale, fin dai primi giorni, si è subito instaurato un rapporto di grande fiducia e collaborazione".