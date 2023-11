Droga nel furgone abbandonato: arrestato insospettabile

L’altro giorno, i carabinieri del

Nucleo Investigativo di Prato hanno arrestato un insospettabile, cinese di 40 anni, originario dello Zhejiang, residente a Prato, disoccupato ma coniugato con figli, per "detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti". Il cinese è stato intercettato in via Pistoiese a bordo della sua auto, una Opel Astra, ed è stato seguito fino a un parcheggio della zona industriale di Campi Bisenzio dove è stato visto entrare nel vano di carico di un furgone Iveco, parcheggiato lì e da molti anni in stato di abbandono. I carabinieri a quel punto lo hanno fermato e hanno perquisito il mezzo. Al suo interno hanno trovato 185 grammi di ketamina, suddivisi in 34 bustine di cellophane, con chiusura a pressione di varie pesature, sette grammi di marijuana, contenuti in due involucri, 22 pasticche di ecstasy a forma di goccia, di colore rosa, recanti il logo "Burger king". E’ stato tutto sequestrato. Il valore di mercato dello stupefacente si aggira sugli 11.000 euro.

L’arresto è stato convalidato dal giudice di Firenze che ha disposto gli arresti domiciliari.