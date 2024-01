Dragons terzi con fiducia. E Pinelli studia per il 2024

Prima parte di stagione decisamente positiva, in serie C maschile, per i Dragons. La Sibe Gruppo AF Prato ha chiuso il 2023 solitaria al terzo posto in classifica con 18 punti accumulati in 13 partite disputate, collezionando 9 vittorie e solo 4 sconfitte. Davanti ci sono soltanto la capolista Costone Siena a 24 punti e San Vincenzo, poco lontano, secondo a 20. Dietro tutte le altre. Segno che la quadra costruita in estate si è confermata essere più che competitiva per la categoria. A questo punto la società ha tutte le carte in regola per poter sognare qualcosa di più ambizioso, dopo la sfortunata esclusione ai play off (canestro rotto e sconfitta a tavolino) dello scorso anno.

La stagione è ancora lunghissima, quindi è bene rimanere con i piedi ben piantati per terra. Lo sa bene coach Marco Pinelli, che ha già ripreso gli allenamenti alle Toscanini per far arrivare il gruppo preparato ai primi impegni del 2024. Guardando ai numeri, molto bene la fase offensiva, con 1038 punti fatti (terzo miglior risultato del girone, dopo la capolista Costone Siena e il San Vincenzo). Qualcosa da migliorare, forse, nella fase difensiva, visti i 975 punti subiti. Tra i top scorer da segnalare Casella al primo posto con 216 punti realizzati, seguito da Magni (156 punti), Berni (137 punti), Artioli (133), Salvadori (129) e Pacini (104 punti), senza comunque dimenticare capitan Staino (74 punti) e Manfredini (57 punti).