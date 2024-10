Dragons, partenza alla grande. Vittoria ed entusiasmo: "Toscanini" da tutto esaurito

Buona la prima nel campionato di serie C per i Dragons. Toscanini stracolme (e insufficienti) per contenere il tanto pubblico arrivato per vedere il debutto dei rossoblù contro i fiorentini del Cus Firenze, battuti 65-49 dai padroni di casa. Partenza a rilento per i ragazzi allenati da coach Pinelli. Cus avanti dopo 10’ sul 12-15. Il pronto riscatto laniero, con capitan Staino sugli scudi, arriva nella seconda frazione, con i Dragons che arrivano all’intervallo lungo avanti 34-30. Alla ripresa del gioco, si scatenano i tiratori dalla distanza e il punteggio si allunga, con i pratesi che vanno sul 41-32 grazie al canestro di Manfredini. Il Cus non molla e rimane incollato ai lanieri, che col passare del tempo però appaiono più in condizione. Smecca da tre segna alla fine del possesso laniero (50-39 al 27’30"): un mattone pesante che infrange il morale dei ‘cussini’. Alla fine del terzo quarto il tabellone recita un netto 52-43 in favore dei padroni di casa. Si torna in campo e Staino piazza subito una tripla che porta i Dragons sul 55-43, seguita da quella di Magni per il 58-45 che manda quasi i titoli di coda sul match. Un canestro da distanza siderale di Iardella manda tutti a casa al 38’ (63-48) con il pubblico pratese che applaude a lungo la squadra. Risultato finale 65-49. "E’ stato bello vedere così tanti spettatori a seguirci. Il clima elettrico e positivo ha dato grande carica ai ragazzi. Era importante partire con il piede giusto e ci siamo riusciti – commenta coach Pinelli -. Questi primi mesi sono stati positivi. Abbiamo lavorato su idee e principi di gioco".

L.M.