Dorme in tenda in via Magnolfi. Allontanato musicista di strada

Una tenda da campeggio montata in via Magnolfi all’incrocio con via Filippino Lippi: ieri mattina alcuni residenti, pendolari e negozianti del posto non hanno creduto ai loro occhi. Ma effettivamente quella tenda metà di colore grigio e metà color petrolio era stata proprio montata lì nella piazzola antistante l’albergo e con vista su piazza Duomo.

Una situazione insolita che non è passata inosservata con tanto di segnalazioni alla polizia municipale. Il protagonista di questo insolito risveglio è risultato un uomo classe 1991 originario di Rostov sul Don, ma di fatto proveniente in sella alla sua bicicletta da Pescara, così come ha poi detto agli agenti della Municipale che lo hanno intercetto nella mattinata in piazza del Comune. Il campeggiatore per caso, stando al racconto che ha reso agli operatori della Municipale, è arrivato intorno alle due della notte scorsa e non trovando alloggi adatti alle sue tasche, ha deciso di piantare la tenda proprio nel cuore del centro città. Fuori legata ad un palo, la bicicletta.

Il 32enne si è presentato alle forze dell’ordine come un artista di strada, tanto che dopo aver rimontato la tenda poco dopo le 7 di ieri, si è diretto in piazza del Comune. Qui si è esibito con la sua chitarra, interrotto dall’arrivo della Municipale. Il giovane è stato accompagnato al comando di piazza Macelli per completare la sua identificazione. Il 32enne, che era in possesso dei documenti di riconoscimento, è risultato originario di Rostov sul Don (città della Russia meridionale); a lui gli agenti di polizia municipale hanno notificato un provvedimento di allontanamento, primo passo per poi eventualmente procedere con un daspo del questore, nel caso non rispettasse il provvedimento deciso per lui. L’identificazione del 32enne è stata possibile grazie anche ai filmati delle telecamere che si trovano in centro storico. Le immagini ’raccontano’ del suo arrivo intorno alle due della notte scorsa in sella alla bicicletta in via Magnolfi, dove ha installato la tenda e si è messo a dormire.

Increduli i residenti del centro: "Ormai siamo alla deriva - dicono alcuni - Come è possibile che nessuno sia intervenuto prima di ieri mattina? Purtroppo piazza del Duomo sta diventando sempre più un luogo in cui si può bivaccare suoi gradini del Duomo e della ex Stella d’Italia, che oggi accoglie gli studenti del Dagomari. Chiediamo più rispetto e maggior decoro".

Sara Bessi