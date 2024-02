Doppia rapina con pistola. Il malvivente scappa in bici ma viene arrestato subito

Due rapine a mano armata in una sala slot e in un internet point in via Filzi. Sono quelle che sono state messe a segno da un cinese, armato di pistola, nella serata di mercoledì. L’uomo è stato, però, rintracciato dalla polizia e arrestato. Due episodio violenti come da tempo neon se ne vedevano in città: l’azione di un bandito solitario che ha preso di mira due locali dove sapeva di trovare contanti a disposizione. Non a caso la polizia, dopo averlo fermato, lo ha perquisito trovando nelle disponibilità del cinese di di 3.000 euro in contanti, considerato provento delle due rapine appena messe a segno. Secondo quanto riferito dalla Questura, due volanti, nell’ambito dei controlli del territorio voluti dal questore De Lorenzo, ha intercettato e arrestato in flagranza il balordo.

Intorno alle 21,30, sono arrivate alla centrale operativa due segnalazioni di rapina a mano armata perpetrate ai danni di una sala slot e di un internet point nei pressi di Via Filzi. Le volanti si sono precipitate sul posto prendendo contatti con le vittime le quali fornivano una dettagliata descrizione del rapinatore. Immediate attività di indagine hanno consentito di rintracciare nelle vicinanze, a bordo di una bicicletta, l’autore del reato che, prontamente bloccato dagli agenti e messo in sicurezza è stato perquisito. E’ stato trovato in possesso di una pistola con nove cartucce, sottoposte a sequestro, e di 3.500 euro, verosimile provento delle rapine. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del rapinatore dove è stata sequestrata una piccola quantità di cocaina.

L’uomo, 35 anni, regolare, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, resistenza a pubblico ufficiale e stupefacenti, è stato arrestato per rapina aggravata e portato alla Dogaia.