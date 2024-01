Dopo l’alluvione tornano in aula i bimbi di Oste

Un rientro a scuola con il sorriso quello dei bambini della Ilaria Alpi di piazza Amendola a Oste, che dallo scorso novembre erano stati costretti a trasferirsi alla scuola dell’infanzia Giorgetti di via Venezia in attesa del completamento degli interventi di ripristino post alluvione. Il 2 novembre l’acqua aveva toccato i 60 centimetri d’altezza nelle aule della scuola ed erano andati danneggiati i pavimenti, i muri e le pareti in cartongesso nonché tutti gli arredi e i giochi. Ieri bambini e insegnanti con grande gioia hanno ritrovato i loro spazi completamente rinnovati. Il Comune di Montemurlo, a seguito dell’alluvione, aveva affidato interventi di somma urgenza per 153.110 euro che hanno visto a lavoro varie ditte che, in contemporanea. I lavori hanno riguardato il consolidamento delle fondazioni, quindi la sostituzione dei fancoils per la produzione di aria calda che sono andati sott’acqua. Anche i controsoffitti, che avevano assorbito la grande umidità, sono stati cambiati. Nei prossimi giorni arriveranno anche tutti i nuovi arredi, donati dall’associazione Save the children. Tutti gli spazi sono stati risanati e rimbiancati e stamattina i piccoli alunni della Ilaria Alpi hanno trovato tanti nuovi giochi, donati dal Comune e dalle tantissime associazioni che si sono subito mosse per ridare a Oste la sua scuola. I lavori di ristrutturazione della scuola hanno visto anche il ripristino del giardino, dedicato a Sergio De Simone, il bambino, cugino delle sorelle Bucci, deportato Auschwitz e vittima dell’Olocausto. "Siamo davvero felici di poter far rientrare in classe i bambini della scuola dell’infanzia Ilaria Alpi – dice il sindaco Simone Calamai – Come amministrazione comunale ci siamo mossi con rapidità per far partire gli interventi di ripristino della scuola e permettere ai bambini di rientrare al più presto".