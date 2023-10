Donne e imprese. Dalila Mazzi si racconta

Sarà Dalila Mazzi a raccontare la sua esperienza di imprenditrice nel nuovo appuntamento di "A colazione con…" progetto promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti. L’appuntamento è per domani alle ore 10, al Caffè 21, in viale Piave 5. L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere storie ed esperienze di donne e di giovani che si sono ritagliati un ruolo personale e professionale significativo, che merita appunto di essere condiviso perché costituisce un modello.