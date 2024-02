Prato, donati 17.500 euro dal comune di Wangen per i danni causati dall’alluvione

Prato, 5 febbraio 2024 - Il comune di Wangen ha effettuato una donazione economica di 17.500 euro, raccolti fra i suoi cittadini, in favore del territorio pratese, duramente colpito dall'alluvione di novembre. L'assegno simbolico è stato consegnato sabato scorso da parte di Dieter Hammer e Lucia Keller, componenti dell'associazione per il Gemellaggio di Wangen. Per la città di Prato hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore ai Gemellaggi Gabriele Bosi. Presenti anche il presidente dell'associazione per il Gemellaggio Prato-Wangen Goffredo Borchi, Peter Schmitz dell'associazione Si-Po e i rappresentanti dell’associazione OAMI, a cui il comune di Wagnen ha scelto di indirizzare il contributo. OAMI è una importante realtà sociale del territorio che si occupa di accoglienza e sostegno alle persone disabili, la cui sede "Casa Bandera" è stata pesantemente danneggiata dall'alluvione.

"Ringraziamo il Sindaco Michael Lang, la sua Amministrazione, l'associazione del Gemellaggio e tutti i cittadini di Wangen per questo atto di grande generosità", hanno dichiarato il sindaco Biffoni e l'assessore Bosi. "L'alluvione che ha colpito il nostro territorio ha suscitato grande emozione da parte della città di Wangen, che fin da subito ci ha fatto sentire le propria vicinanza e il proprio supporto. Grazie alla raccolta dei fondi organizzata dall'amministrazione di Wangen è stato dato un aiuto concreto di cui non possiamo che essere grati. Questa donazione è un'ulteriore dimostrazione concreta del valore che rappresenta il nostro gemellaggio con Wangen: una storia di amicizia tra due comunità che si fa sentire in tante occasioni, con molte iniziative e soprattutto in un momento di difficoltà come quello che ha passato il nostro territorio".