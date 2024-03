Donatori di sangue in diminuzione

Donatori di sangue in leggero calo a Poggio a Caiano ma presto potrebbe tornare operativa l’unità di raccolta nella sede della Misericordia in via Aldo Moro. La Fratres nel 2022 ha fatto cinquant’anni di presenza a Poggio, poi ha rinnovato il consiglio e proseguito con l’opera di sensibilizzazione verso la donazione di sangue. "Nel periodo post Covid – spiega Roberto Goretti, vicepresidente - abbiamo registrato soprattutto una novità nella struttura organizzativa: l’accorpamento dei due consigli provinciali di Prato e Firenze in un unico organismo territoriale, allo scopo di rendere più fluida la gestione delle singole unità di raccolta di tutta l’area. La tendenza delle donazioni presso le unità di raccolta è in leggera flessione, ma se si considerano alcuni fattori relativi all’ultimo quadriennio, quali l’annosa difficoltà nel reperire personale medico, la chiusura di due unità nell’area fiorentina e la difficile gestione del periodo Covid, possiamo leggere il dato con una maggiore serenità.

L’unità di Poggio a Caiano continua al momento a inviare i propri donatori presso i centri trasfusionali ospedalieri, poiché attualmente inattiva: siamo in attesa di poter procedere a breve alla riattivazione della struttura presso la Misericordia, visto che attendiamo di espletare gli ultimi passaggi in virtù del trasferimento dal centro trasfusionale dell’ospedale di Prato a quello di Torregalli". La Fratres è passata dalle 98 donazioni del 2022 alle 82 del 2023, quindi il calo è ancora sostenibile. Tutto il territoriale, ovverosia l’ insieme dei gruppi pratesi e fiorentini registra un totale di 16.000 donazioni nel 2023 a fronte delle 16.043 del 2022. Nuovo presidente di Poggio è Loris Margheri.

M. Serena Quercioli