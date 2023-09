Don Stefano Soresina nuovo parroco a Seano

Il nuovo parroco della chiesa di San Pietro a Seano è don Stefano Soresina, dei padri passionisti. La Diocesi di Pistoia ha comunicato le dimissioni di don Ernesto Moro, motivate dai limiti di età e l’ingresso del nuovo sacerdote che lascia, a sua volta, le parrocchie di San Michele Arcangelo di Buriano, Santo Stefano di Lucciano e San Simone e Taddeo di Santallemura. Padre Stefano Soresina, originario di Civitavecchia, è nato il 10 marzo 1957 ed è stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1985 ed è nella Diocesi di Pistoia dal 1989. Don Stefano fa parte della Comunità "Grano di frumento" costituita da fedeli laici e sacerdoti. Questa comunità si trova a Forrottoli e conduce vita fraterna centrata sull’ascolto della Parola del Signore e sulla condivisione della vita. Al momento non è noto chi sostituirà don Stefano né dove andrà don Ernesto Moro. Don Ernesto ha lasciato Seano dopo 36 anni e l’ultima messa è stata quella in occasione della Festa del Santissimo Crocifisso dove dall’altare ha dato l’annuncio. La partenza di don Ernesto e le modalità con cui ha lasciato la parrocchia hanno destato perplessità e polemiche fra i fedeli nei giorni scorsi (il sacerdote ha portato via alcuni arredi collocati in chiesa e in sacrestia di cui evidentemente era proprietario) ma segna anche l’inizio di un nuovo percorso. "E’ stata una strada lunga – hanno scritto i fedeli in una lettera a don Moro – quella percorsa insieme e come ogni lunga relazione, ha avuto momenti esaltanti e momenti di incomprensione su decisioni non sempre condivise. Alcune volte abbiamo sentito la sua mancanza nelle attività con i giovani e nella vita quotidiana del paese, ma non tutti abbiamo lo stesso carattere. Certo è che quando entravamo in chiesa per ascoltare la parola del Signore, celebrazioni come le sue sono difficili da trovare".

M. Serena Quercioli