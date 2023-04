Don Antonio Coluccia doppio appuntamento tra scuola e S.Domenico

A un anno di distanza torna in città don Antonio Coluccia, 48 anni conosciuto come il prete anti-spaccio e poliziotto ad honorem da settembre 2022 per la sua quotidiana lotta contro il traffico di stupefacenti e la sua attività di sostegno e recupero dei giovani. Ad invitare il prete eroe di San Basilio, borgata romana dove contrasta ogni giorno la criminalità e lo spaccio di droga "armato" di megafono e Vangelo, sono ancora i soci del Kiwanis Club con la presidente Gaia Gozzi. Stavolta il prete incontrerà gli studenti del Dagomari, oggi alle 11. Sarà un momento importante di scambio e dialogo con i giovani, spesso facili prede per i "venditori di morte". La permanenza in città di don Antonio proseguirà nel pomeriggio, quando alle 17 nel chiostro di San Domenico presenzierà ad un incontro aperto alla cittadinanza. Parteciperanno anche autorità civili e militari. Si parlerà di "Legalità, territorio e impegno cristiano".