Domani in Roncioniana si presenta Bibliofauna di Giovanni Pestelli

Domani alle 17.30 in Biblioteca Roncioniana Felicita Audisio presenta la plaquette di Giovanni Pestelli Bibliofauna (Transeuropa, 2024). Quella dello scrittore pratese è un’opera che si insinua delicatamente nell’animo di chiunque abbia mai sentito il profondo legame con il libro come oggetto, simbolo e portatore di storie. L’autore trasforma le parole in un’ode al mondo dei libri, intrecciando la concretezza materiale delle pagine con la grandezza delle emozioni che suscitano. In un incantevole mix tra catalogo e bestiario letterario, l’autore dipinge con parole sapienti e affascinanti la variegata fauna dei lettori e dei bibliomani. Le brevi prose si snodano come sentieri tra scaffali polverosi e biblioteche incantate, portando il lettore in un viaggio attraverso le pratiche della lettura e l’amore per l’arte della pagina stampata. Si delinea così un universo parallelo in cui i libri non sono semplici accumuli di carta, ma custodi di segreti, testimoni di vite e specchi delle emozioni umane. Bibliofauna non è solo un libro sul libro, è un invito ad abbracciare l’infinita ricchezza contenuta in ogni pagina, a immergersi nelle profondità della conoscenza e a celebrare la magia di un mondo racchiuso tra quinterni e copertine.