Domani il vescovo benedice i Bambinelli

Con il vescovo Giovanni Nerbini in cattedrale per prepararsi al Natale e ricevere la benedizione dei Bambinelli per il presepe. L’invito arriva anche quest’anno a tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del catechismo della diocesi di Prato.

L’appuntamento è per domani alle ore 10,30. L’incontro inizia con la liturgia della Parola e poi prosegue con la catechesi di monsignor Nerbini per il tempo d’Avvento che inizierà domenica 3. Poi ci sarà una tradizione molto amata: tutti i partecipanti sono invitati a portare con sé la statuina del Bambino Gesù da mettere nel presepe, il Vescovo le benedirà al termine dell’incontro. Nell’occasione sarà lanciato "Scatolando al catechismo". La proposta per ogni bambino è quella di preparare una "scatola di Natale", con dentro una letterina di auguri e dei doni. "Destinatari di questi doni saranno i bambini dell’ospedale di Prato, le persone bisognose che vengono ospitate dalla Mensa La Pira, coloro che si rivolgono al Centro Aiuto alla Vita e alla Ronda della Carità", spiega don Carlo Geraci, direttore dell’ufficio catechistico diocesano. È stato organizzato un punto di raccolta alla chiesa dei Cappuccini sabato 16 e lunedì 18 dicembre.