Ditte a caccia di diplomati. Buzzi, l’intuizione funziona

Domanda e offerta di lavoro si incontrano grazie alle scuole. Una intuizione nata dalle menti dei docenti del Buzzi che presto sarà esportata anche al Dagomari. Il fine è nobile: permettere ai giovani diplomati di trovare un’occupazione e allo stesso tempo aiutare le imprese a rinnovare la forza lavoro. Si chiama Buzzi JobGate (https:jobgate.itistulliobuzzi.it) il portale che consente di pubblicare ricerche di diplomati dell’istituto, in modo gratuito e rispettoso della privacy. Il portale è stato realizzato dal professor Daniele Maddaluno con i colleghi della scuola ed è già in funzione da un anno con ottimi risultati tanto che presto sarà in uso anche al Dagomari.

"Ogni giorno ci sono aziende che ricercano nuove figure professionali – spiega il dirigente del Buzzi Alessandro Marinelli –. Questo sistema permette di andare incontro a tutte le esigenze". Per quanto riguarda il Buzzi le richieste da parte delle imprese sono quotidiane: a fare la parte del leone sono i periti meccanici che hanno un’alta specializzazione e quindi sono richiesti dalle aziende non solo del tessile. Le aziende interessate potranno pubblicare, dopo la registrazione, proposte di lavoro e ricerche di figure professionali specifiche.

Queste proposte verranno segnalate automaticamente ai diplomati di qualsiasi anno scolastico, registrati anche loro nel portale. Se interessati invieranno direttamente il loro curriculum. Un sistema, questo, scelto per conciliare le proposte delle aziende con il rispetto della privacy dei diplomati.

Si.Bi.