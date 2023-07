Distretto pratese in lutto, è morto Piero Bigagli

Prato, 2 luglio 2023 – L'imprenditore pratese Piero Bigagli, personalità di spicco nel panorama economico del distretto tessile di Prato e all'interno dell'Unione Industriale Pratese, è morto all'età di 76 anni all'ospedale fiorentino di Careggi. L'annuncio della scomparsa, avvenuta sabato 1 luglio, è stato dato oggi da Confindustria Toscana Nord.

Diplomato perito meccanico all'istituto Buzzi, Piero Bigagli entrò giovanissimo nell'azienda meccanica di famiglia, la Bigagli, costituita agli albori del '900 con attività rivolta a vari settori. Nel secondo dopoguerra la Bigagli divenne leader a Prato nel settore meccanotessile ed ha auto in Piero l'ultimo continuatore prima della cessione ad altra impresa. Piero Bigagli fu l'artefice del gruppo Giovani Imprenditori di Prato di cui divenne presidente. Ma anche da "senior" furono molteplici gli incarichi che ebbe nel sistema confindustriale, in particolare in Acimit e nella stessa Unione Industriale Pratese, giungendo nel biennio 1988-1989, con la presidenza di Romano Lenzi, al ruolo di vicepresidente dell'associazione. È stato anche presidente del consorzio delle imprese meccanotessili Texma e componente del consiglio della Camera di commercio. Il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini con il Consiglio di presidenza e l'intera associazione esprimono "il più profondo cordoglio per la scomparsa di una figura che ha segnato la storia dell'associazionismo industriale pratese".