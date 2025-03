Disegni (e idee) degli studenti per i cartelloni pubblicitari della città

Una borsa di studio del valore di mille euro. E’ questo il premio che attende il vincitore assoluto del concorso "Comunichiamo il futuro", dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole e degli istituti pratesi per portare i disegni dei giovani sui cartelloni pubblicitari della città. Un modo per creare un ponte diretto tra i loro sogni e desideri per il futuro e la città tutta.

Al momento le scuole coinvolte sono l’istituto Datini, dove il progetto è stato reso presentato, il liceo Brunelleschi di Montemurlo e l’istituto Cosimo Bellini di Prato. Gli organizzatori sottolineano tuttavia che l’invito è rivolto a tutte le scuole e a tutti gli studenti pratesi. Due i temi sui quali i ragazzi potranno dar vita al loro talento: comunicare oltre le barriere e il futuro che vorrei.

"Il nostro intento - sottolinea Francesco Lassi, organizzatore e ideatore del progetto -, è dare piena libertà ai giovani di sviluppare le grafiche e l’opera artistica che più li rappresenta. Non solo potranno esprimersi a 360 gradi ma avranno la certezza che la loro opera sarà vista da tutta la città". Un progetto che nasce con l’intento di durare nel tempo: "L’auspicio - afferma ancora Francesco Lassi - è di replicare questa iniziativa nel tempo, espanderla e coinvolgere quante più scuole e studenti possibile".

Solo un consiglio da parte degli organizzatori a quanti stanno per iniziare la loro opera d’arte: "Siate liberi il più possibile - conclude Francesco Lassi - e cercate di dire la vostra sul mondo presente e sopratutto futuro perché siamo in tanti che non vediamo l’ora di stare a guardare e anche ad ascoltare".