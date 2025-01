Diretta del sindaco sulla Taric

Il sindaco spiega la Taric e la raccolta differenziata via web. Il Comune di Carmignano, con Alia, ha promosso una diretta Facebook lunedì 13 gennaio, alle 18. "Cercheremo di rispondere – spiega l’assessore all’ambiente Migaldi – ai dubbi e agli interrogativi sul meccanismo di raccolta, soprattutto su come funziona la rilevazione Tag che registra ogni tipo di conferimento e lo associa alle singole utenze". La diretta di lunedì inaugura, una serie di appuntamenti, denominati “I sabati della Taric”, che per otto sabati consecutivi, dal 18 gennaio, porteranno il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore Migaldi in ogni frazione (Carmignano, Seano, Comeana, Bacchereto, Poggio alla Malva, Santa Cristina, Artimino, La Serra), per incontrare i cittadini e fornire materiali e informazioni utili sulla Taric e le modalità di raccolta".