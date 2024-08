Dilettanti, si scaldano i motori in campo. E’ già tempo di Coppe e di primi derby

Entro un paio di giorni, il comitato regionale della Lega nazionale Dilettanti dovrebbe ufficializzare i calendari dei campionati dilettantistici che vanno dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Ma per le formazioni di Prato e provincia che partecipano a questi campionati è già tornato il momento di riprendere gli allenamenti, visto che il 1 settembre prossimo prenderà il via la prima giornata delle coppe. E quasi tutte saranno già chiamate ad esordire.

Non proprio tutte, per la verità: per il Viaccia, ad esempio, il debutto nell’edizione attuale della Coppa Italia di Promozione arriverà il prossimo 18 settembre, con la perdente del confronto fra Cubino e Fiesole.

Sempre la prima domenica del prossimo mese prenderà il via anche la Coppa Toscana di Prima Categoria con i primi match dei triangolari, con una serie di gare che sulla carta si preannunciano interessanti.

Il Maliseti Seano retrocesso dalla Promozione, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato Jacopo Masi come allenatore della prima squadra, se la vedrà ad esempio contro il C.F. 2001.

Chi perderà questo incontro giocherà l’8 settembre successivo contro il rinnovato Prato Nord affidato a Sebastian Rondelli.

Da seguire con interesse, in contemporanea anche Csl Prato Social Club – Jolo, che propone una contesa fra due club che ripartono di fatto da zero dopo una stagione in linea con i rispettivi obiettivi.

Il maggior numero di incontri fissati per domenica 1 settembre riguarda tuttavia la Coppa Toscana di Seconda Categoria, considerando i numerosi sodalizi pratesi impegnati a quel livello.

Cominciando dal Montemurlo, che riceverà la Montagna Pistoiese. Il Chiesanuova affronterà la Galcianese (con il Tavola pronto ad entrare in scena nella seconda giornata, il prossimo 8 settembre) mentre si terrà il "derby della Vallata": Vernio – Valbisenzio, con la Pietà 2004 pronta a conoscere il nome della prima avversaria al triplice fischio.

Il Mezzana gioca contro il Sesto, con il San Giusto spettatore interessato. E c’è anche il "triangolare mediceo": si comincia con Poggio a Caiano – Virtus Comeana, con la Polisportiva Naldi del nuovo mister Pulidori in attesa. La Querce tornerà infine a calcare il terreno di gioco l’8 settembre, sfidando una fra Atletica Castello e Rinascita Doccia. E a questo punto, il conto alla rovescia può partire.

Giovanni Fiorentino