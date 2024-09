In occasione della proroga al 30 novembre della bella mostra Walter Albini. Il talento, lo stilista, al Museo del Tessuto giovedì alle 18.30 ci sarà la proiezione di "Dietro l’immagine: Walter Albini e la fotografia di moda", un video racconto prodotto dal Museo e realizzato dal giornalista di moda ed editor Federico Poletti, che racconta il talento di Albini (nella foto) non solo come stilista, ma come moderno ‘art director’ e creativo a tutto tondo. Il video raccoglie i contributi inediti di Maria Vittoria Backhaus e Fiorenzo Niccoli, fotografi di moda; Paolo Castaldi, che ha vissuto i set su cui Walter lavorava a contatto con suo padre Alfa Castaldi; Emmanuele. Randazzo, direttore della Fondazione Gian Paolo Barbieri; e ancora i ricordi di Carla Sozzani, amica di lunga data di Walter Albini e le riflessioni di Lucia Miodini, responsabile Sezione Media e Moda Centro Studi e Archivio della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Parma. Interverranno l’autore del documentario Federico Poletti e Lucia Miodini, direttrice dello Csac di Parma. La conferenza è a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata chiamando il numero 05741 837859 oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. I