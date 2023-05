Dieci anni senza Nedo Coppini Il fotografo così amato dalla città

Sono passati dieci anni da quando Nedo ci ha lasciato. Nedo Coppini (foto), il fotografo di Prato, il fotoreporter de La Nazione. Il suo occhio ha raccontato la città ai pratesi (e non solo) per una vita intera. Ha fotografato tutto: i grandi fatti di cronaca che hanno segnato la storia della città, gli eventi sportivi, dal Lungobisenzio pieno di tifosi a quello deserto, dagli scudetti alle partitelle dei ragazzini. Gli spettacoli. I personaggi. C’era sempre, Nedo, e tutti lo conoscevano: uscire per un servizio insieme a lui significava non fare dieci passi senza che qualcuno lo fermasse per salutarlo.

Dieci anni fa ci lasciò, dopo un lungo ricovero che seguì il grave malore che lo colpì durante un servizio. Ma nessuno lo ha dimenticato: né la sua città, che gli ha dedicato anche una piazza a Coiano, né i suoi colleghi. Quelli di tutte le testate, a dire il vero, perché se Nedo era il fotografo della Nazione non c’è dubbio che nel mondo giornalistico pratese tutti lo sentissero come un patrimonio, un babbo, un amico.

Lo ricordiamo oggi, in questo anniversario, ringraziandolo ancora una volta per tutte le volte che abbiamo riso insieme, ci siamo arrabbiati insieme e abbiamo raccontato Prato insieme.