Diapason si batte per salvare un condannato a morte

Far vibrare un Diapason per dire sì alla vita, salvare quella di Kenneth Smith, condannato a morte in Alabama per mezzo dell’asfissia da azoto. Sarebbe la prima volta nella storia: è un metodo vietato per uccidere gli animali e verrebbe usato su un essere umano. In tanti si stanno mobilitando per salvargli la vita, nel solco dell’impegno internazionale di associazioni che scrivono ai detenuti, mediano per loro, rilanciano l’azione contro la pena capitale in sede Onu. Anche le donne di Poggio a Caiano riunite nell’associazione Diapason, aderendo a un appello della Comunità di Sant’Egidio (si può firmare on line sul suo sito web), formulano al sindaco Riccardo Palandri, ai tre parroci della comunità paesana e a tutte le associazioni poggesi, l’invito a diffonderlo e a firmarlo come hanno già fatto i loro soci.

"Confidiamo – scrivono – che tutte le nostre voci, insieme alle altre che si stanno sollevando in ogni parte del mondo, riescano a fermare la barbarie di questa morte e a riportare l’attenzione sulla necessità di abolire la pena di morte ovunque". La petizione online è rivolta al governatore dell’Alabama, Kay Ivey. Non è stato al momento reso noto il giorno dell’esecuzione, ma si teme sia prossimo.

Michele Brancale