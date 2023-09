Diamo scacco alla noia. Il torneo con 200 ragazzi

Una domenica dedicata agli scacchi. L’arte della strategia e della riflessione fa tappa a Prato con il Campionato regionale toscano a squadre under 18. Un appuntamento molto atteso da tutti i giovani scacchisti toscani che conta già numeri da capogiro: oltre 200 atleti tra 6 e 18 anni si daranno battaglia a colpi cavallo e torre.

L’appuntamento è per domenica primo ottobre nei locali del circolo ’I Ciliani’, che sede dell’associazione del Circolo Pratese degli scacchi.

Sono previste 46 squadre provenienti da tutta la Toscana che abbracciano nove delle dieci province totali. Dai piccolissimi di 6 anni ai più grandi di 18, saranno i giocatori che si siederanno per decretare le migliori squadre ed associazioni della Toscana che a fine ottobre accederanno alle finali nazionali in programma a Lignano Sabbiadoro. Sorridono gli organizzatori della manifestazione, Prato registra con l’appuntamento di domenica un record di partecipazione mai raggiunto prima in Toscana: basta pensare che il miglior risultato precedente fu di appena 32 squadre partecipanti nell’edizione 2021. Un risultato difeso dal battaglione schierato per l’occasione: Prato sarà presente al Campionato regionale con ben undici squadre, due delle quali interamente femminili. A seguire Siena che parteciperà con 9 squadre e Firenze ed Empoli con 5 oltre alle altre associazioni che parteciperanno con 1 o 2 squadre nelle rispettive categorie. Il torneo sarà diviso in 5 categorie di gioco: da under 10 ad under 18 ed avrà come cadenza di tempo la modalità ’rapid’, ovvero 20 minuti a testa più 10 secondi di incremento a partita su un percorso composto da 7 turni di gioco. Il tempo per scegliere la strategie migliore e portate a casa il lasciapassare per la finale di Lignano Sabbiadoro.

Un record per il Circolo Pratese degli scacchi che vanta mezzo secolo di storia, oggi guidato da Marco Caprino e che macina numeri importanti con giocatori di tutte le età: un percorso di crescita intrapreso nel 2015 che ogni anno ha fatto registrare un numero crescente di associati arrivati a superare il centinaio.

Le porte del circolo sono sempre aperte per chi volesse intraprendere la strada affascinante e antica di uno dei giochi di strategia più conosciuti al mondo.

Si.Bi.