Di Stefano e Innocenti. I rinforzi per Mariotti

Il Prato batte altri due colpi. Come annunciato da mister Marco Mariotti e dal ds Francesco Virdis, se ci fosse stata la possibilità di intervenire nuovamente sul mercato la società biancazzurra si sarebbe fatta trovare pronta. E così è stato. Dopo Leonardo Mazza, arrivato nel corso della passata settimana e subito in campo contro la Sammaurese dal primo minuto, ecco che i lanieri nella giornata di ieri hanno comunicato di aver messo sotto contratto altri due calciatori.

Il primo risponde al nome di Davide Di Stefano. Si tratta di un centrocampista classe ‘99, cresciuto nelle giovanili del Catania, con il quale ha debutto anche in serie C. Il calciatore siciliano conosce benissimo la serie D, avendo collezionato in carriera oltre 200 presenze in categoria, vestendo le casacche di Rimini, Acireale, Sancataldese, Folgore Caratese, Termoli, Ragusa e Albenga. Albenga dove ha lavorato nella prima parte di questa annata proprio con Mariotti e Virdis, decisivi per il suo approdo a Prato. Dopo la parentesi con la società ligure, Di Stefano ha messo a referto 13 presenze con il Ligorna, formazione che milita nel girone A di serie D. In totale, ha segnato due reti e servito 10 assist da inizio stagione.

L’altro nuovo rinforzo biancazzurro è Luca Innocenti, classe 2003 in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo e, all’occorrenza, anche sulla fascia sinistra. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha poi indossato la maglia del Pisa, con cui ha disputato il campionato Primavera nel 2021/22, prima di debuttare in serie D con l’Aprilia, club con il quale nel 2022/23 ha fatto registrare 30 presenze, due reti e un assist. Nell’annata successiva ha totalizzato altri sei assist in serie D con la maglia dei Mobilieri Ponsacco.

Sia Di Stefano che Innocenti saranno già a disposizione per l’incontro interno di domenica (calcio d’avvio alle 14:30) contro il Sasso Marconi. Intanto, prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla sfida. Per i tifosi lanieri sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 15 del giorno della gara sul sito www.vivaticket.it, in uno dei punti vendita Vivaticket di Prato oppure presso la biglietteria dello stadio Lungobisenzio.

Francesco Bocchini