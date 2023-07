Di sera a prendere un po’ di fresco E così un intero quartiere si ritrova

MONTEMURLO

L’estate che si impone, la vecchia abitudine ad andare a fare due passi la sera per prendere un po’ fresco ed ecco che da due, tre quattro persone ci si ritrova in centinaia. Succede a Montemurlo dove, quasi per caso, è nato "camminotte" e che a distanza di otto anni riceve ancora grandi consensi. L’iniziativa nata quasi per gioco da un’idea di Luca Bonini, in pochissimo tempo è riuscita a toccare numeri impressionanti coinvolgendo un paese intero. La formula ormai collaudata è sempre la stessa: ad ogni passeggiata è assegnato un colore col quale i partecipanti devono essere vestiti.

Ci si ritrova sul calar della sera e si passeggia tutti insieme: giovani, anziani, bambini, donne e uomini. Senza nessuna competizione, solo per il piacere di stare insieme e camminare. I benefici sono molteplici. Oltre alla salute grazie a questa iniziativa si riescono a scoprire anche angoli del territorio rimasti nascosti o ai quali non si è mai prestata attenzione. Una iniziativa fa bene anche al portafoglio perché a costo zero. Ogni passeggiata prevede un pit stop lungo il percorso durante il quale i partecipanti si rifocillano con acqua, frutta fresca o bevande energetiche senza spendere un centesimo. Alla fine la foto di rito tutti insieme.

Il prossimo appuntamento in calendario che viene pubblicizzato sulla pagina Facebook di Camminotte è per lunedì 17 luglio alle 21 in punto in piazza della Costituzione. La passeggiata è organizzata in collaborazione con Avis con il patrocinio del Comune di Montemurlo e questa volta è dedicata al colore arancione.

"Cammineremo lungo un percorso cittadino e di collina di circa 5 chilometri su asfalto, alcuni tratti di sterrato ma con nessun livello di difficoltà quindi adatta a chiunque - dice Luca Bonini - Pit stop con arrivo e fotofinish sarà a sorpresa, verranno offerte bottigliette d’acqua o altro oltre alla presenza di un’animazione e la rituale foto in gruppo. Mi raccomando di munirsi di oggetti o vestiario del colore arancione e come sempre una torcia a batteria. Tutto a costo zero".

"Info Luca 335.6382411)

Una camminata che in pochissimo tempo si è trasformata in un vero appuntamento tanto che ad ogni data stabilita le strade di Montemurlo si trasformano in fiume colorato.

Silvia Bini