Delizie di panini e cioccolato a Prato: il weekend goloso in centro

Da ricordare i due appuntamenti golosi del weekend. Oggi e domani a pranzo e a cena (dalle 12 a mezzanotte) continua Panino’s Love, l’iniziativa nei giardini di Sant’Orsola dedicata al panino in tutte le sue varianti, anche quelle vegetariane e gluten free: dal panzanello (pomodoro, cetriolo, cipolla rossa, basilico), al grigliato (polpo grigliato, crema di patate arrosto, cipolla caramellata), ai classici toscani (lampredotto, peposo, francesina), alle "americanate" (hambuger, hot dog e salse, becon). C’è solo l’imbarazzo della scelta e non mancheranno i giochi per i più piccoli (info 331 4417741). Per gli amanti dei dolci in piazza Duomo c’è Un Prato di cioccolato, con laboratori, show cooking e degustazioni. Oggi dalle 17.30 ci sarà anche la tavoletta da guinness di 35 metri che sarà arricchita dai biscotti di Prato, in collaborazione con la Pasticceria Peruzzi e la Premiata Fabbrica di biscotti Antonio Mattei, i comitati e i consorzi di zona della città (Comitato Cittadini di via Lungo Bisenzio, Comitato via Pomeria, comitato San Domenico, Condominio Lippi, Consorzio Santa Trinita, Le Botteghe di via Ferrucci, quelli di piazza Ciardi, via Muzzi e via Guasti). Infine, sempre nel weekend, oggi nei giardini di via Carlo Marx ci sarà il mercatino dell’occasione e del riuso a cura di Mercatini indipendenti. La stessa associazione organizza domani in piazza Mercatale Mercatale viva, dedicata al collezionismo e al vintage. Domani bancarelle anche in piazza San Francesco con Cisl Ambulanti.