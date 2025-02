Delicatoni show. Note emergenti per il Capanno

Sono un gruppo emergente, che sta riscuotendo i favori di pubblico e critica e che proprio l’altro giorno si è trovato con gran sorpresa in una playlist di Damon Albarn, il grande cantautore e polistrumentista britannico considerato uno dei musicisti più eclettici in circolazione. Sono i Delicatoni e suoneranno a Prato, al Capanno di via Genova, domani notte, con apertura dei cancelli alle 23.30, per una notte di musica e di energia. Presenteranno il nuovo album Delicatronic, che attinge alla musica elettronica, spaziando tra club music, pc-music e jazz sperimentale. I brani si alternano mostrando le diverse vesti sonore del gruppo, da pezzi techno a tracce dal sapore operettistico fino ad arrivare ad una vera e propria jam session registrata alla Casa degli artisti di Milano. Dieci tracce che ruotano attorno alla ricerca di mistero, magia e spiritualità, esplorando la connessione tra esperienza umana e mondo digitale e ponendo al centro l’importanza della condivisione.

"I Delicatoni hanno deciso di lasciare spazio alla loro anima disco per farci ballare, e riflettere. Sul cosa voglia dire l’aggregazione oggi, l’amore inteso come cura e pazienza, e viaggiare dentro le emozioni universali della vita", ha scritto la rivista Rolling Stone. "In questo nuovo album – spiega la band – tentiamo di trasportare la nostra musica calda, serena e giocosa nei freddi circuiti elettrici di sintetizzatori, computer, sistemi modulari e drum machine. È una musica che si adatta alle scure sale dei club e agli impianti balneari soleggiati. È musica per cene romantiche, per pomeriggi al parco, per serate al bar con amici".

Delicatoni è un progetto musicale indipendente nato a Vicenza. Il gruppo è formato da Antonio Bettini, Smilian Jack Cibic, Giorgio Manzardo e Claudio Murru. Il loro secondo album, dal titolo Delicatoni, ha ricevuto un’attenzione inaspettata, conquistando il 14° posto tra gli album italiani del 2022 secondo la rivista Rockit; nel 2023 i Delicatoni sono stati inclusi nella lista dei migliori artisti italiani emergenti secondo Rolling Stone. Il prossimo giugno 2025 si esibiranno a El galactico Festival alle Cascine di Firenze, nell’evento di due giorni organizzato dai Baustelle per festeggiare i 25 anni della loro carriera.