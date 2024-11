Degustazioni e novità: "Il nostro vino insolito"

Il piacere per vino che diventa lavoro. "La nostra attività nasce in collaborazione con un’azienda produttrice di vino e con un enologo di grande esperienza. Abbiamo aperto in via Mazzini e, era il 2023, abbiamo deciso di chiamarla ’Cantinaia D.C’. Da quel momento è iniziato un percorso che ci permette di essere già molto apprezzati", spiega il titolare Maurizio Guidotti che ha aperto la sua attività in centro città.

"L’idea di fondo che ha messo in moto questo percorso deriva dalla mia passione per il vino - aggiunge - come sommelier, mi ha portato nel tempo a collaborare con aziende agricole ed enologi. Sentivo una forte voglia di diffondere questa conoscenza, di condividere tutto questo con altre persone. Oggi ci siamo messi al servizio del pubblico e dei privati, lavoriamo molto con la somministrazione e organizziamo degustazioni. Certo, non è stato tutto facile e immediato. Per noi la difficoltà iniziale è derivata dall’esigenza di presentare una realtà insolita, fondata su prodotti meno noti, particolari. Far passare questa differenza non è stato agile. Oggi però sempre più persone gustano i nostri vini nei locali o nel Lab di degustazione in centro. Ci apprezzano per la disponibilità e la qualità che mettiamo nel nostro lavoro. L’azienda può già contare su un mercato ampio, ma noi restiamo sempre attenti a fornire risposte in prima persona".

Maurizio Guidotti non pensa solo alla sua attività, ma sta ben piantanto anche nel suo quartiere tanto che con commercianti e residenti di via Mazzini è uno degli animatori della rinascita della strada. Abbinando il mercato sempre più vasto del suo lavoro con la valorizzazione del centro storico, insomma uno sguardo davvero "glocal".

S.B.