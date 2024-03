Defibrillatore anche a Luicciana. Il regalo della pro loco al paese

Anche Luicciana ha un defibrillatore, grazie all’impegno della pro loco che ha raccolto i soldi necessari durante il periodo estivo e sabato ha provveduto all’installazione proprio davanti alla sua sede, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di molti cittadini e del parroco per la benedizione.

"Siamo riusciti ad acquistare il defibrillatore con il ricavato delle serate di questa estate – spiega la vice presidente della pro loco, Patrizia Massai – con la pizza del fine settimana. Da tempo sentivamo il bisogno di dotarci di uno strumento del genere, visti i tanti anziani che ci sono a Luicciana e visto che ci possono essere necessità anche per i più giovani. Molti dei volontari della pro loco fanno parte della Cisom e hanno fatto il corso per utilizzarlo, ma chiunque può servirsene. E’ in una teca per evitare sbalzi di temperatura, una volta che viene aperta si attiva il collegamento col 118: è la centrale che dà poi informazioni in diretta su come utilizzarlo, quindi anche se uno non ha esperienza, riesce ad usarlo".

Sul territorio di Cantagallo ci sono defibrillatori a Migliana e a Gavigno, grazie all’impegno di cittadini, Misericordia e pro loco.

C.I.