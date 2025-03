De Amicis, le famiglie chiedono certezze

Incertezza sulla partenza della classe prima elementare per l’anno scolastico 2025/26 alla scuola De Amicis, il gruppo di opposizione “Poggio Insieme“ chiede chiarimenti al Comune di Poggio a Caiano. "Un gruppo di famiglie si sono rivolte a noi per chiedere un aiuto davanti all’ipotesi che non si formi la classe prima - spiegano i consiglieri Pucci, Puggelli, Tasselli, Vettori - ed è quindi necessario che da ogni parte sia fatto tutto il possibile affinché questa possibilità sia scongiurata. Anche perché a nessuno deve sfuggire un aspetto: qui non c’è in gioco soltanto la classe prima del prossimo anno, qui c’è in gioco il futuro intero della scuola De Amicis".

L’eventualità, infatti, che per due anni consecutivi non si formi una classe prima porterebbe all’immediata chiusura della Scuola. "L’interesse intorno a questa vicenda, non riguarda soltanto le famiglie che avevano iscritto i propri figli alla prima ma tutte le famiglie che frequentano la De Amicis e, in generale, per tutti coloro che abitano nella frazione: Poggetto non deve chiudere". Così, il gruppo consiliare tende una mano alla maggioranza e presenta un’interrogazione. Nel documento presentato a firma del capogruppo Francesco Puggelli, i consiglieri chiedono di conoscere non solo cosa intende fare la Giunta per evitare questo pericolo, ma formula anche quattro precise domande: quali sono state le indicazioni date dal Comune sul dimensionamento scolastico; quali contatti il Comune ha tenuto con la dirigenza della scuola per “intercettare il problema” e quando l’amministrazione è venuta a conoscenza della vicenda. La minoranza chiede, inoltre, di conoscere quanti sono gli iscritti alle classi prima presso l’Istituto Comprensivo “Filippo Mazzei”.