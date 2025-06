Danni di marzo. Via alle richieste di contributi

Allagamenti del 14 marzo scorso, è attivo il portale per la ricognizione dei danni a privati e la richiesta di contributo.

Poggio a Caiano, lo ricordiamo, il 14 marzo scorso fu colpito in parte dall’alluvione che si verificò in tante zone della Toscana. I danni maggiori, gli allagamenti, si verificano in un’area vasta: la zona industriale di via Lombarda, tutta la zona bassa di Bonistallo (via Matteotti, via Leonardo Da Vinci, piazza Buontalenti), la via Statale sino al parco del Bargo, il Poggetto, la collina di Bonistallo che franò trascinando terra, acqua e detriti nel parco del Bargo, entrando addirittura nei locali dell’Auser rimasti inagibili per parecchio tempo. Abitazioni, garage, negozi riportarono danni.

I cittadini colpiti da questi allagamenti possono presentare le domande di contributo. Il portale della Regione Toscana è attivo cliccando dal sito www.comune.poggio-a-caiano.po.it ed è necessario entrare con le proprie credenziali Spid, Carta sanitaria elettronica o Carta d’identità elettronica. La domanda è unica per poter accedere ad entrambi i contributi (statale e regionale) e dovrà essere presentata entro il 31 luglio.

I residenti a Poggio a Caiano che avessero bisogno di assistenza per la compilazione della pratica possono rivolgersi al servizio di "facilitazione digitale" alle Scuderie medicee (attivo fino al 30 giugno) aperto il martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30 e il giovedì dalle 9,30 alle 13. E’ richiesta la prenotazione allo 055/8701242 (telefonare nei giorni di apertura dello sportello) o tramite mail all’indirizzo: [email protected].