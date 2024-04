Marito e moglie contro, ma solo nell’agone politico

Prato, 13 aprile 2024 – Uniti dall’amore, divisi dalla politica. È così da 23 anni, a Prato, da quando nel Natale del 2001 uscirono per la prima volta insieme dopo essersi conosciuti sui banchi del consiglio comunale. Lei, Rita Romagnoli, sui banchi dei Ds, lui, Daniele Spada, eletto con Forza Italia. Adesso la storia si ripete ed è ancora più particolare, perché Rita e Daniele sono sposati dal 2003, hanno due figli, Edoardo di 15 anni e Ofelia di 13, e questa volta, per la prima volta, si ritroveranno avversari in campagna elettorale. Romagnoli si candiderà nella lista civica della candidata a sindaco del centrosinistra, Ilaria Bugetti, Spada sarà invece capolista della Lega, che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni.

Un bel grattacapo da gestire e infatti Romagnoli ha già chiarito le cose con i figli: "Da ora in poi sono in autogestione", dice fra il serio e l’ironico. Sia lei che il marito, nei prossimi due mesi, passeranno sicuramente poco tempo in casa per gli impegni della campagna elettorale e quindi le cose cambieranno anche per la famiglia.

"Edo l’ha presa meglio, mentre la sorella è più preoccupata", sottolinea Spada. "Più che altro temono l’esposizione mediatica, al resto, alla discussione politica in casa sono abituati", aggiunge Romagnoli. La routine da campagna elettorale contro sarà affrontata, promettono i coniugi rivali, ‘con rispetto e intelligenza’, così come hanno sempre fatto perché le discussioni in casa ci sono sempre state. Spada ha debuttato come consigliere comunale nel mandato amministrativo 1999/2004. Poi la pausa, il lavoro in Confcommercio e con la propria associazione dei commercianti, fino al rientro nel 2019 come candidato sindaco del centrodestra. Due anni dopo l’ingresso ufficiale nella Lega, di cui adesso è leader provinciale e capogruppo. Romagnoli, invece, dopo l’esperienza in consiglio fino al 2009 ha chiuso con l’impegno politico nel 2012.

"Ma alla politica ho sempre creduto, per questo per me è una grande emozione questa candidatura. Chi vincerà? Ilaria Bugetti al primo turno", dice sicura Romagnoli. "Ecco perché mi sono innamorato di lei, è una sognatrice… - la risposta del marito - Vincerà Gianni Cenni al ballottaggio. Vero, non è un candidato bello come quello di cinque anni fa (era lo stesso Spada, ndr), ma almeno altrettanto capace. Abbiamo una coalizione compatta e siamo partiti per tempo". "È vero, Daniele è bellissimo, è per questo che mi sono innamorata di lui", prosegue il ‘balletto’ la moglie.

E allora riproviamoci: perché i pratesi dovrebbero votare il vostro coniuge-rivale? Romagnoli: "Perché Daniele sa accompagnarsi con le persone giuste". Ovviamente a partire da lei. Spada: "Perché Rita è più brava di me, anche se porta avanti le idee sbagliate". Chiusura con un dubbio: ma ora che c’è da conquistare un posto in consiglio l’uno contro l’altro chi cucinerà per chi? In casa i piatti prelibati non mancano mai, come testimoniano i tanti post di Spada. "Già, bella domanda…". Sì, è cominciata l’autogestione da campagna elettorale.