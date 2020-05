Bruxelles, 20 maggio 2020 - Una italiana di 37 anni, Antonella Fioravanti, di Prato, ricercatrice all'Università di Bruxelles (Vub), è il primo scienziato di nazionalità straniera a vincere il premio dell'Accademia reale delle Scienze belga come più promettente giovane scienziato dell'anno.

Fioravanti, alla quale il riconoscimento sarà ufficializzato giovedì, è stata scelta tra 60 candidati grazie a un lavoro di ricerca sull'antrace, uscito lo scorso luglio su Nature Microbiology. Lo studio ha riguardato la 'armatura' del batterio mettendo a punto un sistema per distruggerla.

"Essere premiata - commenta Fioravanti - è una gioia immensa e un onore incredibile. La pandemia che stiamo vivendo ha messo in luce il fatto che la scienza deve essere considerata una priorità prima che si entri in un'emergenza. Io faccio questo lavoro per cercare di trovare una soluzione per chi soffre e il fatto che abbiano notato questa ricerca mi dà tanta speranza".