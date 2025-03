Dalla torre medievale ai set di tanti film famosi

Galciana è la frazione più antica del comune di Prato. Vi si è sviluppato già dal Trecento un massiccio incremento demografico grazie alla favorevole collocazione del territorio vicino ai maggiori crocevia del tempo, fino all’apice del settembre 2013 quando vi è stato inaugurato il nuovo ospedale di Prato Santo Stefano.

Fra i luoghi e i monumenti d’interesse: la chiesa di S. Pietro con annessa la nuova chiesa costruita fra il 1956 e 1965; villa Cesare Guasti comprata dallo scrittore e filologo italiano nel XIX secolo; la Colombaia composta da un corpo allungato e una robusta torre edificata in epoca medievale; villa Organi o del Dottore della famiglia di Matteo degli Organi, detto Matteo da Prato, celebre organaio pratese del ‘400; villa Baroncelli detta il Cembalo, dimora ottocentesca (negli anni successivi, Ferruccio Baroncelli, un discendente, raccontava di aver trovato delle monete di epoca romana nei campi di sua proprietà); Casa Fondaccio di origine contadina, edificata al 1820 all’interno della vecchia tenuta.

A tutt’oggi Casa Fondaccio appartiene ai discendenti della famiglia che la fece edificare a presidio nel XIX secolo. Il presente di Galciana vive una sua vita intensa e pittoresca, che ha richiamato il set di alcune scene cinematografiche: nel 1977 "Berlinguer ti voglio bene" di Giuseppe Bertolucci, dove sono sono riconoscibili le vie storiche della frazione ed il circolo "Renzo degli Innocenti"; nel 1982 "Madonna che silenzio c’è stasera" di Maurizio Ponzi.

Fra i suoi personaggi più rappresentativi David Sassoli, deceduto nel gennaio di tre anni fa, padre fiorentino e madre pratese di Galciana dove anch’egli è vissuto, giornalista della carta stampata e televisiva, più volte parlamentare europeo fino a diventarne presidente, tifoso della Fiorentina e amante della musica classica, legato da sempre a Galciana che l’11 gennaio 2024, attraverso l’associazione Galciana Sviluppo A.P.S., ha istituito un premio giornalistico nazionale a lui dedicato.

Fra i ricordi sportivi di Sassoli l’associazione calcistica Galcianese, una storica società nata nel lontano 1952 sulle ceneri della "Gioventù Nuova" di Prato. Il fine primario della Galcianese Calcio, conosciuta a livello regionale e nazionale anche per i suoi tornei (come la Prato Cup), rimane quello che l’ha contraddistinta sin dalla fondazione, ovvero garantire ai giovani e agli appassionati la pratica del calcio in un ambiente salutare e genuino. Il periodo di maggiore successo della società è stato negli anni ‘50, con la partecipazione al campionato di Prima Divisione, fino agli inizi degli anni ‘60.

Roberto Baldi