Dalla Sicilia a Berlino. Un fuoriclasse

Il solista della serata è Giuseppe Guarrera (foto), nato in Sicilia nel 1991. Una irrefrenabile curiosità, da sempre tratto dominante della sua personalità e motore di tutta la sua ricerca artistica, lo ha portato in giovanissima età a decidere di lasciare la sua amata terra di origine e trasferirsi a Gorizia per studiare sotto la guida del geniale didatta russo Siavush Gadjiev. Ha quindi completato la sua formazione a Berlino sotto la guida di Eldar Nebolsin, pianista uzbeko di fama internazionale, di Nelson Goerner, pianista argentino di scuola italiana, e di Daniel Barenboim.

Nel 2010, a soli 19 anni, vince il Premio Venezia e negli anni a seguire comincia ad accumulare premi e riconoscimenti in concorsi internazionali di altissimo profilo (Montreal, Viotti, Mottram, Rubinstein e altri) che gli hanno aperto le porte di alcune delle sale da concerto più importanti al mondo, oltre alla attribuzione di prestigiose borse di studio.

Nell’estate del 2024, unico europeo a raggiungere la finale, riceve la medaglia al concorso internazionale di Cleveland, debuttando in Severance Hall con la prestigiosa Cleveland Orchestra. Tra le orchestre e i direttori con i quali ha collaborato come solista, incontri particolarmente significativi sono stati quelli con Barenboim, con la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, l’Ensemble di musica contemporanea Pierre Boulez di Berlino, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

Come camerista collabora in duo con la violinista Mayumi Kanagawa ed il cornista Ben Goldscheider, con i quali ha tenuto concerti in Europa e in Giappone. Appassionato di didattica, jazz, filosofia occidentale ed orientale, Guarrera è docente di pianoforte alla Barenboim-Said Akademie di Berlino, università musicale che promuove e sostiene la collaborazione e il dialogo tra giovani musicisti provenienti da zone in conflitto del medio oriente.