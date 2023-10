Dal meccanotessile alla farmaceutica. Bacciottini, 50 anni di innovazione

La Bacciottini Fratelli ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività con una grande festa nel nuovo stabilimento produttivo in via dei Tintori, in cui si è trasferito uno dei due rami d’azienda, la Bacciottini group. Una realtà produttiva specializzata nella produzione di macchinari per il settore farmaceutico, un punto di riferimento per la costruzione di prodotti in acciaio inox. Una storia lunga cinque decenni, dove le parole famiglia, impegno e capacità imprenditoriale hanno fatto la differenza. Nel 1973 partirono in due, i fratelli Silvano e Valdemaro. Ora la Bacciottini conta 70 dipendenti ed è una realtà industriale solida e innovativa. "La nostra azienda è nata da una mia idea per la stanchezza di ricevere ordini dai miei superiori. - ha raccontato Silvano Bacciottini, durante la festa per i 50 anni - Facevo il magazziniere in un lanificio mentre mio fratello lavorava in un officina meccanica, sapendo fare di tutto. Io non sapevo fare niente, ma avevo tanta voglia di imparare ed essere indipendente in tutte le mie scelte. Valdemaro mi ha sempre assecondato supportato e sopportato unendosi a me in questa scelta". Così i due fratelli si misero in proprio e passarono da fare i fabbri a costruire parti di macchine per il meccanotessile. "Le nostre menti sono sempre state in evoluzione e il braccio sempre pronto a lavorare", continua. A metà degli anni 80 il meccanotessile andò in crisi e i Bacciottini si guardano intorno entrando nel mondo delle macchine del settore farmaceutico. Oggi, la Bacciottini fa parte del mondo Ima, leader mondiale delle macchine automatiche, che ha una partecipazione nell’azienda. "Una vera eccellenza del nostro distretto capace di esprimere la propria forza innovativa - commenta il sindaco Calamai- Cinquant’anni sono davvero un bel traguardo".