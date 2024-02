Da Wangen solidarietà senza confini

Il gemellaggio con Wangen significa anche solidarietà. Una delegazione del Comune di Wangen è arrivata a Prato per consegnare la donazione di 17.500 euro raccolti per sostenere la nostra città dopo l’alluvione di novembre. A consegnare l’assegno simbolico erano presenti Dieter Hammer e Lucia Keller, componenti dell’associazione per il Gemellaggio di Wangen. Hanno partecipato il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore ai Gemellaggi Gabriele Bosi, il presidente dell’associazione per il Gemellaggio Prato-Wangen Goffredo Borchi, Peter Schmitz dell’associazione Si-Po e i rappresentanti dell’associazione Oami, a cui è andata la donazione: Oami si occupa di accoglienza e sostegno alle persone disabili: la sede, "Casa Bandera", è stata danneggiata dall’alluvione.