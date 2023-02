Da Vaiano fino alla parata a Prato Tempo di carnevale: tutte le feste

Il carnevale inizia in provincia per arrivare a Prato. I Comuni di Vaiano e Montemurlo hanno ripreso, dopo gli anni del Covid, la tradizione del carnevale in strada per far divertire i bambini e riportare l’allegria e creare una giornata di spensieratezza. A Vaiano domenica ci sarà la seconda sfilata dei carri allegorici. Dal primo pomeriggio la sfilata animerà alcune vie del centro con l’accompagnamento della musica di Radio Nostalgia. Le strade interessate dalle sfilate sono: via Giulio Braga per il tratto dal suo inizio, rotonda lato sud alla intersezione con via Nuti, viale fratelli Rosselli dall’intersezione con via Braga fino a via Vannoni (Misericordia) e via Vannoni per l’intero tratto così come tutta la piazza del Comune. Dalle 14 alle 18,30 in queste strade ci sarà il divieto di transito, il divieto di sosta su ambo i lati. Ci sono anche gli stand gastronomici.

A Montemurlo, sempre domenica, primo appuntamento con il 43° "Carnevale Bagnolese" che si svolgerà dalle 15 al circolo Gelli con musica e leccornie dolci. La settimana seguente il carnevale sarà sabato 18 dalle 15 a Oste in piazza Amendola per finire, domenica 19 febbraio a Montemurlo in piazza della Libertà. Feste in maschera, musica, gastronomia, intrattenimento per bambini saranno gli ingredienti del carnevale a cura di tutte le associazioni.

Arriviamo quindi a Prato dove il carnevale più famoso è quello di Paperino ma bisognerà aspettare una settimana. Domenica 19 (dalle 15 alle 19) c’è il "Paperino Street Carnival" con band e maschere in strada. Parteciperanno: la band La Sganghenga, I Ghostbusters, En Piste Scuola di Circo, Nuova Eta beta Danze, poi musica e animazione con Dj Mak, Bond Dj, Josy e Sasha Voice. Il circolo di Paperino mette a disposizione anche i costumi. Martedì "grasso", il 21 febbraio, dalle 15 alle 19 festa nel salone del circolo per i bambini con Marco Burla. A Viaccia, domenica 19, dalle 15 nel piazzale della parrocchia della Santissima Trinità intrattenimento per bambini, thè caldo offerto dalla parrocchia e dalle 16 il carnevale prosegue al Giardino di Elisabetta (ex lavatoi di via Valdingole) con giochi, merenda e balli, a cura del gruppo carnevale di Viaccia. A Maliseti, invece, quest’anno c’è una bella novità: la festa di carnevale "green". Sarà martedì 21 febbraio (dalle 16,30 alle 18,30) al circolo Arci "Quinto Martini" in via Montalese 338, con animazione e merenda per bambini. La festa green significa che bisogna portare il bicchiere riutilizzabile da casa oppure quello usa e getta va conservato sino alla fine della festa; sono ammesse solo stelle filanti di carta e coriandoli, no bombolette e schiuma.

M. Serena Quercioli