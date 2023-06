Da stasera riapre il Giardino Buonamici Con Casotto aTipico

Da oggi alle 18 si potrà bere un aperitivo, cenare, ascoltrare musica al Giardino Buonamici, grazie alla Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e a Casotto aTipico. Ed è ai blocchi di partenza anche "Oltre il giardino", la rassegna promossa da Provincia e Comune per passare le serate d’estate con la musica e non solo. Ecco qualche data. Dal 14 al 21 giugno e il 19 luglio sempre alle 21.30 e a ingresso libero, ci sarà "Buonamici Jazz", concerti di musica jazz a cura di Casotto aTipico e Fabrizia Bettazzi. Il 22 giugno alle 21.30 è invece in programma "Omaggio a De André", un tributo a uno dei cantautori più influenti della canzone d’autore italiana a cura di Ensemble Terzo Tempo con la partecipazione di Edoardo Michelozzi. Il 3 agosto alle 21.30 "Gaber dopo Gaber", uno spettacolo originale con Anna Maria Castelli, accompagnata da Adriàn Fioramonti e Thomas Sinigaglia. Il 10 agosto alle 21.30 "Swingin’ jazz" con l’orchestra OsmannGold (nella foto) a raccontare l’avvento del jazz e la sua evoluzione che ha cambiato la storia della musica del ‘900