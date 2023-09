"Da sponda a sponda" record Oltre 1700 partecipanti per la passeggiata nella città

L’obiettivo era raggiungere quota 1300: "Da sponda a sponda" ha fatto centro battendo ogni più rosea aspettativa. Sono stati oltre 1700 i cittadini che lunedì sera si sono cimentati nella tradizionale corsa non competitiva invadendo di colore la città e piste ciclabili. Con il ritorno alla normalità dopo la pausa estiva, è tornato il trekking urbano per gli amanti delle passeggiate, "Da sponda a sponda", manifestazione valida come 20esimo memorial Roberto Giacomelli e come quinto memorial Fiorenzo Gei, nonché fiore all’occhiello del gruppo podistico "Le aquile mattiniere" del Cai Prato.

L’obiettivo era battere il record del 2022, quando addirittura 1300 pratesi si ritrovarono per partecipare alla passeggiata benefica in favore della lotta ai tumori: un successo di gran lunga superato con addirittura 1700 iscritti. Una passeggiata dal cuore grande visto che il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. La partenza, come lo scorso anno, è stata alle 20 dall’oratorio di Sant’Anna in viale Piave. Due i percorsi proposti di 5 e 10 chilometri. Dopo il grande successo dell’anno scorso, il Cai ha deciso di riproporre la stessa formula lungo le ciclabili della città con percorsi aperti a tutti, anche alle persone con disabilità. Un’iniziativa benefica che è stata un saluto corale alla città. La società organizzatrice, "Le aquile mattiniere" del Cai Prato, si è impegnata da molti mesi per organizzare l’iniziativa che quest’anno è sostenuta da numerosi sponsor e il successo ottenuto non è che una grandissima soddisfazione. "Un ringraziamento particolare a tutte le società podistiche di Prato e non e a tutti i gruppi per la numerosissima e calorosissima partecipazione", il saluto delle "aquile mattiniere".