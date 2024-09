Da Porto a Porto, raccolti 88.000 euro in favore dell’ATT

Prato, 27 settembre 2024 - La VII edizione della nuotata Da Porto a Porto ha decretato, ancora una volta, la vittoria della solidarietà a favore dell’Associazione Tumori Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Si è svolta ieri pomeriggio nella sede di Prato dell’ATT la cerimonia di consegna degli 88.000 euro raccolti grazie all’evento che si è svolto lo scorso 5 agosto nel mare dell’Argentario, con la partecipazione di 67 nuotatori che hanno percorso i 22 km da Porto Ercole a Porto Santo Stefano. Una grandissima soddisfazione per Lorenzo Massai, dentista di professione e consigliere dell’ATT, da cui è nata l’idea della nuotata che porta avanti con grande impegno, supportato dalla squadra di nuoto della Polisportiva Amatori Prato, dall'Associazione Amici del Guzzo e da tutte le realtà istituzionali del Monte Argentario. Presente per l’occasione anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Prato Sandro Malucchi, oltre ad una rappresentanza di staff e volontari ATT, atleti e partner.

“In questi anni – ha detto Lorenzo Massai, con la Da Porto a Porto, abbiamo donato più di mezzo milione di euro per garantire una migliore qualità di vita ai malati di tumore e alle loro famiglie. In particolare, i fondi di quest’anno sono stati destinati al progetto Over 70 dedicato agli anziani malati di tumore che necessitano di cure e assistenze specifiche che tengano conto delle loro fragilità. Ringrazio di cuore tutti coloro che da anni mi affiancano in questa impresa, aiutandomi a rendere sempre più grande e concreto quello che era un mio sogno ed è diventato adesso il sogno di tanti”. “Si tratta di un'importante iniziativa dei volontari pratesi di ATT a cui con grande soddisfazione il Comune di Prato ha dato il proprio patrocinio - ha affermato l’assessore Malucchi - La raccolta fondi rappresenta un aiuto importante e concreto per la preziosa missione che l'associazione svolge al fianco di chi soffre della malattia e delle famiglie". Anche Giuseppe Spinelli, presidente ATT, ha espresso parole di gratitudine: “I grandi risultati si raggiungono solamente grazie ad un grande lavoro di squadra. A Lorenzo Massai e a tutti coloro che rendono possibile la Da Porto a Porto va il mio più sincero ringraziamento per i traguardi raggiunti e per aver trasformato una manifestazione sportiva in un catalizzatore di solidarietà e condivisione”.